Langenfeld : Autos stoßen frontal zusammen

Langenfeld Beim Zusammenstoß zweier Autos am Montagabend auf der Kreuzung Winkelsweg/Richrather Straße ist nach Polizeiangaben niemand verletzt worden. Der Schaden soll rund 14.000 Euro betragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 18 Uhr eine 44-jährige Monheimerin mit ihrem schwarzen VW Passat auf dem Winkelsweg unterwegs gewesen. Laut eigenen Angaben bog sie bei Grünlicht anzeigender Ampel in die Richrather Straße ab. Zur gleichen Zeit kam aus der Gegenrichtung ein 23-jähriger Düsseldorfer in seinem Audi A4 angefahren. Auch er gab laut Polizeibericht an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein. Es kam zum Zusammenstoß. Beide erheblich beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.