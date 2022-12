Langenfeld Autos beschädigt und weggefahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 22 Uhr und Mittwoch, 14.20 Uhr, einen grauen VW beschädigt und ist anschließend weggefahren, teilt die Polizei mit. Der Fahrer des VW hatte sein Auto am Straßenrand des Zehntenwegs in Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er Schäden am linken Außenspiegel (mehrere hundert Euro) fest. Eine weitere Unfallflucht hatte sich bereits zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, an der Gladbacher Straße in Höhe der Hausnummer 83 ereignet. Dort wurde ein Honda Civic beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise, Polizei, Telefon 02173 288-6310.