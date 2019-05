Spannend : Autorin liest Kindern in Wiescheid vor

Langenfeld Aygen-Sibel Çelik war in der Grundschule an der Parkstraße zu Gast.

(gut) Wenn zwei in einer Sprache sprechen, die man selbst nicht versteht, kann man sich schnell ausgeschlossen fühlen. So geht es Felix, dessen bester Kumpel Sinan sich mit Murat unterhält. Wie sie es trotzdem schaffen, Freunde zu bleiben und eine neue Freundschaft zu schließen, davon erzählt Aygen-Sibel Çelik ihrem Kinderbuch „Sinan und Felix“. In der Grundschule Wiescheid las die Autorin jetzt daraus vor und sprach mit den Kindern darüber. Çelik wuchs selbst zweisprachig auf: In Istanbul geboren, zog sie als Zweijährige mit ihren Eltern nach Frankfurt am Main. Mit 15 kehrte sie in die Türkei zurück – und studierte sechs Jahre später wieder in Deutschland Germanistik, Pädagogik und Politologie. Inzwischen lebt und arbeitet die Kinderbuchautorin in Düsseldorf. Unterstützt wurde die Begegnung der Wiescheider Kinder mit Aygen-Sibel Çelik unter anderem vom Friedrich-Bödecker-Kreis NRW, der sich genau solche Lesungen und Gespräche auf die Fahne geschrieben hat, um den Nachwuchs fürs Lesen zu begeistern. RP-Foto: Ralph Matzerath