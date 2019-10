Lokale Kultur : Zwischen Wiesntanz und Tango

Jan Michaelis ist am Dienstag in Langenfeld zu Gast. Foto: RP/Veranstalter

Langenfeld Autor Jan Michaelis liest auf dem grünen Sofa in Haus Arndt.

„Kirschblüte, Tangostilettos und Lederhose“ – so ist die nächste Veranstaltung der Lesereihe „Das grüne Sofa“ überschrieben. Darauf Platz nimmt am Dienstag, 8. Oktober, der Autor Jan Michaelis. Beginn in Haus Arndt am Marktplatz ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.