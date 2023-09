Langenfeld Bebauungsplanverfahren Hildener Straße Autohaus Lindemann könnte jetzt expandieren

In den Nordwesten seines Grundstücks würde Lindemann gerne den Parkplatz verlegen, der jetzt südlich an die Verkaufsräume anschließt. Auf der gepachteten Fläche stellt er Neu- und Gebrauchtwagen aus. Die jetzige westlich an die Verkaufsräume anschließende Werkstatt wollte er im Süden des Areals neu bauen, um die freiwerdende Halle für die sichere Unterbringung der wertvolleren Fahrzeuge nutzen zu können. „Erst vor wenigen Tagen sind mir aus den Wohnmobilen Partikelfilter gestohlen worden“, berichtet er. Eine entsprechende Bauvoranfrage sei aber von der Stadt negativ beschieden worden, weil an dieser Stelle die Abfahrt zu der Unterführung der Bahngeleise ansetzen soll.