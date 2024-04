Albert-Einstein-Straße Langenfeld Autofahrerin verursacht Unfall mit hohem Schaden

ix 20 auf der Albert-Einstein-Straße in Richtung Kölner Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 11 stieß sie mit einem am Straßenrand geparkten Ford S-MAX zusammen. Die 48-Jährige blieb unverletzt. Sowohl an dem Auto der Unfallverursacherin als auch an dem geparkten Fahrzeug entstand ein hoher Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei der 48-Jährigen fest, dass diese unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Zur weiteren Beweisführung ordneten sie eine ärztliche Blutprobenentnahme in der Polizeiwache Langenfeld an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.