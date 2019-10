Langenfeld : Autofahrer stirbt auf A 59

Einsatzkräfte am Unfallort. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld Der Wagen kam in Höhe der Abfahrt Richrath von der Fahrbahn ab.

(og) Tödlich verunglückt ist heute morgen gegen 4.45 Uhr ein noch nicht identifizierter Mann auf der Autobahn 59. Dieser war mit einem Audi A 4 in Richtung Leverkusen unterwegs. In Höhe der Abfahrt Richrath sei er aus noch nicht geklärter Ursache von der Autobahn abgekommen, teilt die Polizei mit. Er soll nach ersten Ermittlungen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt sein und war auf der Stelle tot. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Wagen.