Langenfeld/Monheim Autofahrer fährt Zwölfjährigen an und flüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag, 5. Februar, um 14.15 Uhr dem Fahrer eines weißen Renault Twingo an der Straße Am Wald die Vorfahrt genommen und so einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer des Renault war auf Höhe der Hausnummer 21 in Richtung Marderstraße unterwegs, als von links aus Richtung des Parkplatzes eines Discounters ein bislang unbekannter Autofahrer kam. Möglicherweise fuhr der Unbekannte eine graue Mercedes B-Klasse. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Fahrer des Twingo eine Vollbremsung ein und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem Rolltor, einem Zaun sowie einem Verkehrszeichen. Der Twingo war anschließend nicht mehr fahrbereit.