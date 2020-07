In Düsseldorf gestohlen : Autodiebe zünden VW Golf im Wald in Wolfhagen an

Der im Wolfhagener Wald ausgebrannte VW war in Düsseldorf gestohlen worden. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld/Düsseldorf Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen im Wald in Wolfhagen einen VW Golf angezündet, den sie kurz zuvor in Düsseldorf gestohlen hatten. Die gegen 7.15 Uhr alarmierte Langenfelder Feuerwehr löschte die Flammen schnell und verhinderte einen Waldbrand. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 11.000 Euro.

Ein Düsseldorfer Feuerwehrmann hatte nach seiner Nachtschicht auf dem Heimweg den brennenden schwarzen VW Golf in dem Waldstück entdeckt und die Rettungsleitstelle informiert. Nach dem Löscheinsatz wurde der vollständig ausgebrannte Wagen abtransportiert. Die Kriminalpolizei ermittelte über das Düsseldorfer Kennzeichen die Anschrift des Eigentümers, der den Diebstahl noch gar nicht bemerkt hatte. Nach eigenen Angaben hatte er seinen Golf am Sonntag gegen 3 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in Hellerhof abgestellt.

Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Tel. 02173 288-6310.

(mei)