Entspannen : Auszeit für Kopf und Körper mit Yoga

Beate Ludwig gibt Online-Yogakurse. Die Teilnehmer können per Mikrophon mit ihr sprechen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Leichlingen Beate Ludwig bietet jeden Tag einen Kurs per Livestream an. Mitmachen können Teilnehmer jeder Altersgruppe. Beweglichkeit und Körperspannung lassen sich auch noch im etwas höheren Alter trainieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Klaas

„Friedvoller Krieger, „Gräser im Wind“, „Schmetterling“ und „Tänzer“ – all das sind Begriffe, die Positives suggerieren. Sie gehören zum Yoga. Wer in diesen unsicheren Tagen Ruhe, Kraft, Zufriedenheit, Stärkung und auch ein bisschen Abwechslung sucht, der ist bei den Livestream-Kursen von Beate Ludwig genau richtig. „Yoga ist für alle da. Jeder kann Yoga. Ganz egal wie jung oder alt oder wie seine Körperform ist, ganz unabhängig wie fit oder unbeweglich die Teilnehmer sind“, sagt sie.

Seit 2007 gibt die zarte sportliche Frau mit der sanften Stimme Yoga-Kurse. Seit 2010 hat sie ihr eigenes Studio im Haus am Hülstrung in Leichlingen. Im Frühling und Sommer kommen die Teilnehmer in den Genuss, in duftenden Wiesen unter blauem Himmel den Einbeinstand zu perfektionieren und im herabschauenden Hund den Rücken zu dehnen, während die Kühe mit großen Augen zuschauen und die Vögel belustigt zwitschern.

Info Verschiedene Angebote sind buchbar Wer Beate Ludwig, Hülstrung 41, Leichlingen. Telefon 01 78/1 88 88 89. Internet www.yoga-in-leichlingen.de. Die Kurse: Drei-Wochen-Flat, 40 Euro, Ein-Wochen-Flat, 15 Euro, Einzelstunde zehn Euro, Personal Yoga 30 Minuten, 26 Euro.

Derzeit dehnt und streckt man sich allerdings in den eigenen vier Wänden vor dem Tablet nach Anleitung der Yoga-Lehrerin. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und runden den Rücken, um ihn dann wieder durchhängen zu lassen – mal Katzenbuckel, mal Kuhrücken. Was jeder Hund mehrmals täglich macht, müssen wir Menschen lernen: im herabschauenden Hund die Sehnen, Muskeln und das Rückgrat dehnen. Wir üben uns „würdevoll“ aufzurichten, statt die Schultern resigniert nach vorne fallen zu lassen. Wir weiten den Brustkorb und drehen den aufgerichteten Oberkörper nach rechts und links. Wir verharren im Sitz auf einem imaginären Stuhl, alle Kraft in den Beinen und Füßen, die mit dem Erdboden zu verwachsen scheinen. Wir lassen Hüften oder Oberkörper kreisen. Wir verdrehen uns im Liegen wie eine Brezel und spüren, wie sich Hüften und Schenkel angenehm auseinander ziehen. Außer aus ihrem eigenen Studio heraus gibt Beate Ludwig noch zweimal in der Woche Yoga-Unterricht per Stream bei der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL), und zwar mit wachsender Teilnehmerzahl.

Yoga kann bei regelmäßigem Training zu einer Art Lebenselixier werden. „Gerade in unserer Leistungsgesellschaft, in der alles immer schneller funktionieren muss, fehlt vielen Menschen die Zeit, um sich Ruhe zu gönnen und für Entspannung zu sorgen. Der Körper ist im Dauerstress. Und Stress gilt als ein zentraler Krankheitsauslöser“, sagt Beate Ludwig. Ob Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Depressionen oder Burnout – „mit Yoga bringen wir Körper, Geist und Seele in Einklang, können Krankheiten vorbeugen, Beschwerden lindern und so die Lebensqualität erhöhen“, verspricht sie. Einen Versuch ist es wert.

Der Zoom-Chat mehrmals in der Woche kann ein kleiner Fixpunkt sein, auf den man sich gerade in tristen Lockdown-Zeiten freut. Wenn man sich abends ins Meeting einloggt, ist das ein bisschen wie früher, als wir uns noch gemeinsam in der Sporthalle oder im Studio trafen. Wer will, kann seine Kamera an Tablet oder Laptop zuschalten und über sein Mikro mit der Trainerin kommunizieren. Beate Ludwig verfolgt ihre Schüler gerne auf dem eingeblendeten Bildschirm, korrigiert und bietet Alternativen an.

Ich mache mir eigentlich nie ein Konzept für die Stunde. Ich arbeite intuitiv“, gesteht sie. Findet die Yoga-Sitzung morgens früh statt, liegt der Schwerpunkt auf Dehnen und Strecken. Genau das, was der Körper zum Aufwachen braucht. Am Abend darf er noch mal ein bisschen Gas geben, beispielsweise mit einem kurzen vorgeschalteten Workout. „Denn alles Dehnen nutzt nichts, wenn die Kraft fehlt“, sagt der Profi. „Wir müssen unbedingt auch Muskeln aufbauen und den Knochen stärken.“ Beim regelmäßigen Training setzt sie auf Abwechslung. Mal wird die Beweglichkeit der Hüfte trainiert, dann wieder die Balance, die besonders für ältere Menschen wichtig ist, wenn das Gleichgewicht schwächelt. Yin Yoga beispielsweise ist reine Entspannung und Ausharren im gedehnten Zustand. Es gibt Übungen zur Stärkung der Körpermitte und zur Mobilisation bestimmter Gelenke. „Immer fließen auch Elemente der Rückenschule ein“, sagt Beate Ludwig.

Ihre „Yoginis“, wie sie sie liebevoll nennt, sind von 20 bis Mitte 70. „Von der Yoga-Akrobatik habe ich mich ganz verabschiedet“, sagt die fitte Lehrerin, die in diesem Jahr 50 wird. Heute setzt sie mehr auf therapeutisches Yoga. Die Teilnehmer sollen schmerzfrei trainieren. „Das Wohlbefinden steht für mich an erster Stelle“, betont sie.