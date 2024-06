Gedichte für Kinder Langenfelderin erhält Guggenmos-Preis

In Langenfeld ist Regina Schwarz keine Unbekannte. Sie geht seit vielen Jahren in Kindergärten, Schulen, hält Vorträge und liest aus ihren unzähligen Kinderbüchern vor, die immer etwas Versöhnliches haben. Sie transportieren die Botschaft, dass jeder Kummer auch mal wieder vorbeigeht. Abgedruckt sind ihre Gedichte auch in Schulbüchern.