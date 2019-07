Lokale Kultur : Buntes Figurenspiel im Birkenwald

Langenfeld Werner Reuber zeigt seine zauberhaft-mythischen Bilder in der Wasserburg Haus Graven.

Die Birken aus seiner Heimat Essen-Krey haben es dem Künstler Werner Reuber angetan. Wenige der Bilder der derzeitigen Ausstellung in der Wasserburg Haus Graven kommen ohne die wunderbaren weißen Stämme aus. Die Birke gibt den Kunstwerken Struktur und Hintergrund, sie sorgt für Plastizität und wird zur Skulptur. Immer wieder neu komponiert, tritt sie in Erscheinung – meist als Wald. Sehr gerne kombiniert mit schlanken karikaturhaft anmutenden Frauengestalten, ein bisschen Fee, ein bisschen Hexe, ein bisschen mythische Erscheinung.

„Heiter, heftig, poetisch“, nennt Dr. Gabriele Uelsberg, Direktorin des Rheinischen Landesmuseums für Archäologie und Kulturgeschichte in Bonn, bei der Ausstellungseröffnung die Arbeiten des heute in Düsseldorf lebenden Künstlers. Das trifft den Kern. Vor allem mythisch und fröhlich muten sie an, die bunten Gestalten, die da durch Nacht und Birkenwälder geistern: drei rot gewandete Frauen, die wie Struwwelpeter oder die drei Hexen aus Macbeth im Mondlicht tanzen. Ein schwarz gewandeter schmaler Mann mit breitkrempigem Hexenhut, der einen wunderbaren Gandalf aus dem Fantasy-Roman „Der Herr der Ringe“ abgibt. Oder ist es das Alter-Ego des Malers selbst, wie die Kunstkennerin Uelsberg vermutet. Der genaue Blick auf die Hauptpersonen lohnt sich. Interpretationen sind erlaubt. Träumen übrigens auch und Erinnerungen an Darstellungen aus früheren Kinderbüchern.