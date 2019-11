Lokale Kultur : Pfarre eröffnet Ausstellung mit Konzert

Langenfeld In St. Martin sind Schülerbilder zur Schöpfung zu sehen. Dazu erklingt Haydn für Kinder und Erwachsene.

Zum Motiv des Umweltschutzes sind die vierten Klassen gefragt. In ihren Werken steckt auch Kritik an Umweltzerstörung. Dargestellt wird schädlicher Müll wie etwa falsch entsorgtes Plastik. Das wird in den Bildern durch aufgeklebte Plastiktüten oder -löffel geradezu plastisch verdeutlicht. „Der Umweltschutz ist ein wichtiges Thema, das wir nicht auslassen wollten. Zwar soll es nicht so groß wie bei der Klimaschutzbewegung Fridays For Future sein, aber ein bisschen in die Richtung gehen“, sagt Kirchenmusiker und Projektleiter Peter Gierling.