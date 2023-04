Kunstverein Langenfeld Ist das Fleisch oder eine Landschaft?

So ganz einfach sind die neuen Werke im Kunstraum hinter der Stadthalle nicht zu verstehen. „Man muss den zweiten Blick wagen. Die Herausforderung ist größer als gedacht“, sagt Beate Domdey-Fehlau, Kuratorin des Kunstvereins, bei der Eröffnung der Ausstellung „(Not) as the crow flies“ von Tristan Drobik.