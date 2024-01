Kunstausstellung in Langenfeld „Alles, was irgendwie elektrisch ist, habe ich schon auseinandergenommen“

Langenfeld · Über Jahre hinweg hat der Künstler Gerd Piwkowski verschiedene Elektroteile gesammelt. Was früher in einem Computer steckte, hat er in Kunst verwandelt. Ausgestellt werden seine Werke in der Stadtbibliothek.

12.01.2024 , 14:09 Uhr

Ganz schön viele Kleinteile: Künstler Gerd von Piwkowski erschafft aus Elektro-Teilen ganze Kunstwerke. Foto: Alexander Mroos Foto: Alexander Mroos