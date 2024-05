Stadtmuseum Langenfeld Sonntag endet „Die drei ???“ und das Geheimnis der Bilder

Um 15 Uhr werden die Sieger des Coverwettbewerbs bekannt gegeben. Fans waren aufgerufen, einen Alternativentwurf zu einer der über 220 Folgen anzufertigen. Verliehen wird ein Preis in der Kategorie Kinder & Jugendliche, ein Preis für den besten digitalen Entwurf und einer für die gelungenste Umsetzung von Hand gemalt oder gezeichnet. „Die Auswahl der besten Entwürfe war eine echte Herausforderung“, sagt Alexandra Hinke vom Stadtmuseum, die die Ausstellung und das das Rahmenprogramm in weiten Teilen konzeptuiert hat. „Bei über 50 Einreichungen haben wir eine große Vielzahl an Techniken, Ideen und Motiven mit viel Potenzial erhalten. Bei der künstlerischen Umsetzung haben wir bewusst auf nähere Vorgaben verzichtet, um jedem die Gelegenheit zu geben, sein persönliches kreatives Können einzubringen.“ Die eingereichten Entwürfe werden am Internationalen Museumstag im Foyer des Stadtmuseums präsentiert.