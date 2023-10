Langenfeld Auf dem Schildkröten-Panzer unterwegs ins Nirgendwo

Ein bisschen will der Fotograf mit seinen Montagen offenbar den Menschen als „Besitzer der Natur“ in Frage stellen. „Eine Reise in die Unruhe“ nennt er selbst seine Werke. Die unterhaltsamen Arbeiten verlangen nach Auseinandersetzung mit dem Gezeigten. Sie haben durchaus auch viel Witz: An einer einsamen Bushaltestelle studiert ein winziger Mensch den Fahrplan, an der Hand eine Schubkarre mit einem übergroßen Hühnerei und daneben die gigantische Produzentin des Eis: eine Riesen-Henne.