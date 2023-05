Langenfeld Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 288-6310. Einen Schaden von rund 800 Euro hat die Halterin eines grauen Toyota Yaris, die ihren Wagen am Mittwoch von 14.30 bis 14,50 Uhr in einer Parkbucht an der Knipprather Straße (Nummer 105) in Monheim abgestellt hatten. Ein anderer Wagen muss ihn beim Ein- oder Ausparken an der Front berührt haben.