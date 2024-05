Poetry Slam Ausgezeichnete Slammer feiern Jubiläum im Schauplatz

Am Samstag, 4. Mai, kommt der Poetry Slam zurück nach Langenfeld. Für die Jubiläumsshow haben sich die Macher um „slam_kultur“ eine absolut großartige Show überlegt: Ausschließlich Leute, die den Wettbewerb gewinnen konnten, ausschließlich Künstler mit regionalen und überregionalen Meister-Titeln stehen auf der Bühne. Eine Auswahl der besten Bühnenpoeten unde Poetinnen im deutschsprachigen Raum sind eingeladen. Stattfinden wird diese Show in „einer der schönsten Locations im gesamten Kreis“ und wie es der Tradition des Langenfelder Poetry Slams gebührt: im Schauplatz. Poetry Slam ist ein angesagtes Bühnenformat im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa – wortgewaltig, divers und interaktiv. Zur Bühnenliteratur gehört eine besondere Performance. Die Texte sind mal witzig, mal ernst, mal kritisch. Einst ein Geheimtipp, hat sich dieses Format zu einer der angesagtesten Literatur-Performances und auch zu einer der größten Szenen der Welt entwickelt. Seit 2016 sind die modernen Dichterwettstreite ganz offiziell und zu Recht als immaterielles Unesco-Kulturerbe anerkannt. Mit dabei sind am Samstag: Björn Rosenbaum (dreifacher NRW-Vize-Meister), Pauline Puhze (Hessen-Meisterin), Flemming Witt (Thüringen-Meister) und Jamie Postler (NRW-Vize-Meisterin). Die Moderation übernimmt der gebürtige Wülfrather und NDR-Comedy-Contest-Teilnehmer Jan Schmidt. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten 14 Euro im Vorverkauf (11 Euro ermäßigt), jeweils plus Gebühren. Erhältlich sind sie online über schauplatz.de und an allen bekannten VVK-Stellen.