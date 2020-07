Langenfeld : Ausgebüxter Forensik-Patient ist untergetaucht

Langenfeld Der psychisch kranke Straftäter, der nach einem unbegleiteten Freigang am Donnerstagnachmittag nicht in die forensische Abteilung der psychiatrischen LVR-Klinik zurückgekehrt war, ist weiter auf der Flucht.

(mei/pc) „Es ist aber kein Sexualstraftäter“, betonte Klinikchef Holger Höhmann am Montagnachmittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Das bestätigte Sprecher Michael Sturmberg vom Landschaftsverband Rheinland (LVR), nach dessen Angaben von dem entwichenen 53-Jährigen für andere Menschen keine Gefahr ausgehe.

Der seit 1997 in der hoch gesicherten Forensik untergebrachte Patient habe in seiner Therapie ja bereits eine hohe Lockerungsstufe erreicht – also den unbeaufsichtigten Ausgang. Für eine Besorgung sei dem 53-Jährigen für eine relativ kurze Zeitspanne dieser Ausgang ohne Begleitung erlaubt worden.