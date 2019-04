Hingehen : Aus alten Plakaten wird ein Rucksack

Langenfeld Der Secondhand-Laden Pro Donna führt durch seine Upcycling-Werkstatt.

Interessierte können am morgigen Donnerstag einen Blick in die Werkstatt des Secondhand-Ladens „ProDonna“, Solinger Straße 63, werfen. Um 14 Uhr und um 16 Uhr finden Führungen zu dem Beschäftigungsprojekt des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) statt. Gezeigt wird zum Beispiel, wie aus einem alten Caritas-Plakat ein Rucksack entsteht. Wer möchte, kann die in der Schneiderwerkstatt handgefertigten Upcycling-Produkte auch käuflich erwerben. Der SkF informiert über Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit. Und „Fair Fashion Models“ präsentieren gesunde Snacks und Überraschungen für die Gäste.