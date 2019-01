Langenfeld : Aufzug am S-Bahnhof Langenfeld ist außer Betrieb

Langenfeld Jörg Nasemann fährt oft und gerne mit der Bahn. Dennoch gibt es immer wieder Missstände, über die sich der Langenfelder ärgert. Vor einigen Tagen erlebte er am S-Bahnhof in Langenfeld, dass ein Rollstuhlfahrer verzweifelt vor dem defekten Aufzug stand.

Jörg Nasemann geht davon aus, der Aufzug sei mindestens seit Ende November defekt. Weil er damals kein Hinweisschild auf laufende Reparaturarbeiten hatte finden können, versuchte er über die angegebene Hotline den Schaden zu melden. „Es ging aber niemand ans Telefon“, merkt der Langenfelder an. Als er am 11. Dezember wieder mit der S-Bahn gefahren sei, sei der Aufzug immer noch außer Betrieb gewesen. Wieder rief er bei der Hotline an. Man sagte ihm da, über einen Defekt sei man nicht informiert. Jetzt wolle man aber tätig werden. „Seitdem ist offensichtlich nichts passiert“, kritisiert Jörg Nasemann. „Der ist mehr defekt als das er funktioniert.“ Tatsächlich war er bereits im vergangenen Sommer – wie seinerzeit von uns berichtet – außer Betrieb. Damals steckten Reisende in der Aufzugskabine fest, so dass die Feuerwehr sie daraus befreien musste und den Fahrstuhl dabei teils beschädigte. Die mit der Reparatur beauftragte Firma stellte nach Angaben eines Bahnsprechers dann fest, dass schon zuvor einiges an der Technik nicht in Ordnung gewesen sei. „Mehrere Störungen überlagern sich und erschweren die Reparaturarbeiten.“