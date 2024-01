Auffahrunfall in Langenfeld Aufprall – Linksabbieger übersehen

(og) Leicht verletzt worden ist am Montagabend ein 49-jähriger Langenfelder bei einem Auffahrunfall auf der Düsseldorfer Straße. Wie die Polizei mitteilt, ist der Langenfelder mit seinem Suzuki Baleno auf das Auto eines Solingers geprallt. Dieser war gegen 21.25 Uhr mit einem 3er BMW auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Kreuzung Knipprather Straße/Wilhelmstraße unterwegs. Als der 44-jährige BMW-Fahrer nach links in die Postgartenstraße biegen wollte und verkehrsbedingt warten musste, fuhr der 49-jährige Langenfelder auf. Er habe den BMW übersehen, gab der Verursacher zu Protokoll. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt. Der 44-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, weil der Suzuki frontal stark deformiert war. Zudem wies der BMW Beulen und Glasschäden am Heck auf. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.