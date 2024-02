Autobahndreieck Langenfeld A3: Einschränkung am Rastplatz „Reusrather Heide"

(og) Am Montag (11. März) von 8 bis 16 Uhr ist auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen keine Auffahrt auf den Rastplatz „Reusrather Heide“ zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem Autobahndreieck Langenfeld möglich. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Verkehrsteilnehmer, die sich auf den Rastplatz befinden, können während der Zeit ungehindert den Rastplatz verlassen und wieder auf die A3 auffahren. Die Autobahn GmbH Rheinland repariert Schäden an der Schutzeinrichtung im Bereich der Zufahrt zum Rastplatz.