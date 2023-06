Expertin aus Haan in Langenfeld Pferde-Dressur ohne Reiten

Pferdefreunde können am Donnerstag auf Gut Langfort eine Premiere erleben: das erste Turnier zum Thema Bodenarbeit. Diese Disziplin umfasst alle Tätigkeiten, die der Mensch vom Boden aus mit dem Pferd absolviert, also nicht reitend: Anhalten, rückwärtstreten lassen, Gangart- und Tempowechsel, Handwechsel und seitwärtstreten lassen. Die Prüfungen werden in den Leistungsklassen E (Einführung), A (Anfänger) und L (leicht) abgehalten. „In der 2-Sterne-Prüfung kommt dann noch Schulterherein und Travers (die Vorhand des Pferds bliebt auf dem Hufschlag, während die Hinterhand ins Bahninnere schwenkt) hinzu“, erklärt Claudia Münch.