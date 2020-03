Mit Baustellenampel : Auf der Richrather Straße wird Verkehrsinsel gebaut

Langenfeld Neue Querungshilfe für Fußgänger nahe der Einmündungen Fahlerweg/In den Griesen. Ampel regelt Vorbeifahrt an Baustelle.

(mei) Wegen des Baus einer Verkehrsinsel auf der Richrather Straße werden Autos zurzeit nahe der Einmündungen Fahlerweg/In den Griesen ausgebremst. Eine Ampel führt sie im Wechsel auf der einzigen Fahrspur an der Baustelle vorbei. Nach dem Ratsbeschluss sollen Fußgänger vor allem wegen der am Fahlerweg gelegenen Kita und Grundschulen die stark befahrene Richrather Straße mit Zwischenstopp auf der Verkehrsinsel sicherer überqueren. Rund 60.000 Euro sind veranschlagt, da zusätzlich der Fußweg in Richtung der am rechten Bildrand zu sehenden Sporthalle verschwenkt wird, um eine ausreichende Fahrbahnbreite zu ermöglichen. Ende dieser Woche sollen laut Stadtverwaltung diese am 2. März begonnenen Bauarbeiten unter laufendem Verkehr abgeschlossen sein. Die Straße In den Griesen ist aktuell eine Einbahnstraße in Richtung Martinstraße. Zum Abschluss ist die Einfahrt von der Richrather Straße in den Fahlerweg wegen der Asphaltierung für einen Tag gesperrt.