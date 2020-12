Steinewerfer? Die Polizei ermittelt nach Schaden an der Windschutzscheibe auf de A3. Foto: dpa/Fabian Strauch

Langenfeld Ein lauter Knall schreckt am Dienstagabend einen 24-jährigen Autofahrer auf der A 3 in Höhe Langenfeld-Reusrath auf. Die Autoscheibe ist beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Odenthal gegen 23.15 Uhr mit seinem Fiat 500 in Richtung Köln unterwegs. Nach dem Knall fährt er die Raststätte „Reusrather Heide“ an und entdeckt eine Einkerbung an der Windschutzscheibe. Der Mann hatte kurz zuvor zwei Personen auf einer Autobahnbrücke gesehen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt sie unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.