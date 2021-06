Ab Donnerstag, 18 Uhr : Auf der A3 nur eine Fahrspur Richtung Köln

Langenfeld/Leverkusen Donnerstagnacht (24./25.6.) von 18 bis 6 Uhr steht den Verkehrsteilnehmern auf der A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung.

Hintergrund: Bei einer Leitungsverlegung der Nordrheinischen Erdgastransportleitungsgesellschaft (NETG) wurde auf der A3 im Bereich des Parkplatzes „Reusrather Heide“ ein so genannter Mikrotunnel errichtet. Am Dienstagnachmittag (1.6.) kam es neben der Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln im Bereich des Seitenstreifens und der Schutzsysteme („Leitplanken“) zu einer Absackung. Vorsorglich hatte die Autobahn GmbH Rheinland die beiden rechten Fahrspuren gesperrt und erste Bodenuntersuchungen durchführt. Damit sollte sichergestellt werden, dass sich die Absackung nicht auf die Fahrbahn ausweiten kann. Im Laufe des Mittwochabends (2.6.) ließ die Autobahn GmbH Rheinland mit Unterstützung der NETG die Absackung in Fahrtrichtung Köln mit Beton verfüllen. Dieser musste bis Freitagvormittag (4.6.) aushärten. Seitdem stehen den Verkehrsteilnehmern wieder zwei der drei Fahrspuren zur Verfügung. Parallel dazu wurde vorsorglich auch die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt, so dass hier ebenfalls nur zwei von drei Fahrspuren befahrbar sind. In beiden Fahrtrichtungen ist im Bereich des Engpasses zusätzlich eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h erforderlich. Damit soll die Last auf der Fahrbahn möglichst ausgeglichen und reduziert werden. Im Fahrbahnuntergrund der A3 befinden sich in dem Bereich mehrere Bruchstellen und Hohlräume. Deshalb muss in einer Sanierung der Fahrbahnuntergrund verstärkt werden.