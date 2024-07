Langenfeld Kita-Container sind schon fast bezugsfertig

Er sei schon von der Außenansicht der Containeranlage sehr angetan, sagte Bürgermeister Frank Schneider am Montagnachmittag bei einem Baustellenbesuch auf dem Bolzplatz der Grundschule Am Brückentor. Dort steht jetzt nämlich die Interims-Unterkunft für zwei U3-Gruppen der DRK-Kita, die seit Februar infolge eines Wasserschadens unter Schimmelbefall litt. Die Solinger Firma Meventa, spezialisiert auf Containervermietung und -verkauf, hat eigens gelbe und rote Metallplatten angefertigt, um die Fassade farbiger und damit kindgerechter zu gestalten. In den Innenräumen weckt der Vinylboden in Eichenholzoptik einen anheimelnden Eindruck. „Das war den Eltern wichtig, weil die Kinder ja viel auf dem Boden spielen“, sagt Sonja Wienecke, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie.