Langenfeld: Sanierung erhöht Verkehrssicherheit : Land saniert Rad- und Fußweg

Der Radweg an der Bergischen Landstraße (L403) wird zwischen A3 und A542 ab kommenden Montag, 17. Oktober, saniert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der nächste Schritt auf dem Weg der Verbesserung des Langenfelder Radwegenetzes beginnt am Montag, 17. Oktober: StraßenNRW will den Radweg an der Bergischen Straße auf einer Länge von rund 1200 Metern sanieren.