Arbeitsmarkt Langenfeld/Monheim Arbeitslosigkeit sinkt geringfügig

Die Arbeitslosigkeit im Agentur-Bereich Langenfeld hat sich von Juli auf August geringfügig um fünf auf 3443 Personen verringert. Das waren 302 Arbeitslose mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug danach im August 6,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,8 Prozent. Dabei meldeten sich 677 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 35 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 694 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-45). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 5068 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 221 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 4634 Abmeldungen von Arbeitslosen (-274). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um sieben Stellen auf 704 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 75 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im August 175 neue Arbeitsstellen, fünf weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1362 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 298. Kreisweit waren im August 17.101 Menschen arbeitslos, 113 weniger als im Juli. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 6,6 Prozent stabil. die Jugendarbeitslosigkeit ist gesunken. Arbeitgeber meldeten 3166 freie Stellen. „Schon im August ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Mettmann wieder leicht gesunken. Ein Grund ist das frühe Ende der Ferienzeit. Es konnten mehr Menschen als im Juli eine neue Arbeit beginnen. Besonders erfreulich ist dabei, dass viele junge Menschen bereits im August wieder eine Anschlussbeschäftigung gefunden haben“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.