Karnevalszug Berghausen : Auch Berghausens Jecke halten vorerst an Zug fest

Auch Berghausens Jecke halten vorerst an Zug fest

Das neue BercheserDreigestirnhaben die Jecken in Berghausen bereits ausgiebig gefeiert. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

(og) Die Interessengemeinschaft IG Berches, die regelmäßig einen Veedelszoch organisiert, denkt „aktuell nicht an eine Absage“ ihres Zugs. Das sei viel zu früh, teilt Sprecherin Stephanie Reuter mit. Bei dem von Helmut Schoos, Vorsitzender des Festkomitees Langenfelder Karneval (FLK) angekündigten Gespräch am 8. Dezember wird die IG Berches auch dabei sein.

„Unsere Zugteilnehmer wollen gerne ziehen, sind sich, wie wir als Organisatoren, alle ihrer Verantwortung bewusst, aber da wir sowieso überwiegend Fußgruppen und wenn, kleinere Traktoren mit Anhängern haben, können wir relativ spontan reagieren und etwas auf die Beine stellen“, erläutert Stephanie Reuter den Stand der Dikussion in Berghausen.

„Wir in Berches haben den Vorteil, dass wir den Besucherandrang für die Zugstrecke recht gut regulieren und kontrollieren können. Sicher bedarf dies vieler zusätzlicher Helfer, aber es ist machbar, und Helfer stehen bereit“, so Reuter. Auch lasse sich Wurfmaterial in Absprache mit den Großhändlern kurzfristig ordern. Denn auch diese sind daran interessiert, dass es Karnevalszüge gibt. Der Bercheser Zug ist für den 27. Februar, ab 14.11 Uhr, geplant.