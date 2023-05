Langenfeld Personenstands-Archiv in Langenfeld jetzt online zugänglich

Wer er sich schon einmal mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigt oder versucht hat, den eigenen Stammbaum zu erstellen, dem sind Personenstandsbücher ein Begriff. In den Büchern fassen die Standesämter, nach Jahrgängen sortiert, die Urkunden zu Geburten, Heiraten und Sterbefällen in einer Stadt oder Gemeinde zusammen. Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv nach Ablauf der gesetzlichen Fristen die Geburts-, Heirats- und Sterberegister vom Standesamt. Seit 2010 werden diese historischen Quellen digitalisiert. Bisher wurde Interessierten die Einsichtnahme in einer Datenbank vor Ort angeboten. „Die Digitalisierung ermöglicht eine archivalienschonende Nutzung. So können den Nutzern Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die im Rahmen der Bestandserhaltung ansonsten gesperrt werden müssten“, so Archivar Marco Klatt.