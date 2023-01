Langenfeld Zusammenarbeit für Seniorenprojekt geht weiter

„Neu ist in diesem Jahr, dass die Angebote auch mit Begleitern wahrgenommen werden können. So macht das Ausprobieren der Angebote noch mehr Freude“, sagt Marion Prell, 1. Beigeordnete der Stadt Langenfeld. Informationen erhalten Senioren sowie deren Angehörige weiterhin an den ehrenamtlich geführten i-Punkten in allen Stadtteilen. Persönlich sowie telefonisch informieren die geschulten Ehrenamtlichen zu festgelegten Sprechzeiten über die vielfältigen Einrichtungen, Angebote und Unterstützungsstrukturen.