Apotheken-Aktion Langenfeld : Apotheken schalten das Licht aus

LANGENFELD Dunkelheit herrscht in den Apotheken am Mittwoch, 19. Oktober. Die Langenfelder Apotheken schalten um 11.55 Uhr das Licht für eine Stunde aus.

Der Grund ist ein Spargesetz, mit dem die Bundesregierung die Apotheken übermäßig finanziell belaste, so berichtet es das Informationsblatt der Apothekerkammer Nordrhein. Es sei eine Erhöhung des Kassenabschlags von 1,77 auf 2,00 Euro (brutto) über einen Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen. „Durch die Aktion wollen wir ein Zeichen setzen. Es werden politische Entscheidungen getroffen, die wirtschaftlich nicht in Ordnung sind“, sagt Apothekerin Petra Schultz von der Hubertus Apotheke (Solinger Straße 33). Sie sei entsetzt und fühle sich vergessen und verhöhnt. „In der Hochphase der Pandemie wurden wir unbedingt gebraucht und jetzt werden wir belastet. Die Mitarbeiter fühlen sich nicht wertgeschätzt“, so Schultz. Durch den Protest fordern die Apotheken eine faire und an der Kostenentwicklung orientierte Vergütungsanpassung. Die Aktion sorgte für viel Aufsehen, da Passanten mehrmals in den Laden blickten und sich die Plakate im Schaufenster ansahen, auf denen „Wir machen das Licht aus“ steht. „Ein wachsames Auge ist gefragt, denn ich wäre fast vorbei gefahren.“, sagte Kundin Elke Gruber. Da mehrere Kunden ein- und ausgegangen sind, habe sie gemerkt, dass die Apotheke geöffnet sei.