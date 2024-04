Bebauungsplan Reusrath Anwohner wollen Zuhause der Kröten retten

Von wegen fiese Kröte! Die warzigen Amphibien haben in Langenfeld nicht nur eine große Fangemeinde, die ihnen sicher über Straßen und Wege zum Laichplatz hilft. Sie habe auch ganz ohne eigenes Zutun ein nachhaltiges Einspruchsrecht, wenn es darum geht, dass ihr Heimatterritorium mit Eigenheimen und Mietshäusern bebaut werden soll, so wie in Langenfeld-Reusrath an der Alten Schulstraße/Ilitisweg. Zugegeben: Die derzeit noch unbebaute Krötenheimat ist auch für Zweibeiner ein idyllisches grünes Stückchen Land, das mancher vielleicht lieber weiter im Naturzustand erhalten würde.