Langenfeld Anwohner beklagen: Flüchtlings-Unterkunft schadet der Integration

31 Einwohner und bis zu 150 Flüchtlinge? Die Pläne für eine feste Flüchtlingsunterkunft mit einer Kapazität von bis zu 148 Personen hat jetzt einmal mehr die Anwohner auf den Plan gerufen. Dirk Möke, Inhaber eines Dachdeckerbetriebs, ist über die „chaotische“ Unterbringungspolitik der Stadt, diese Anneinanderreihung von Provisorien verärgert. So sieht er die Schuld an der starken Überlastung der vorhandenen Unterkünfte vor allem bei der Stadt: Sie habe es versäumt, rechtzeitig in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. „Von den 794 Flüchtlingen in den städtischen Unterkünften haben 306 eine Anerkennung und könnten Wohnraum anmieten, was zu einer erheblichen Entlastung der angespannten Situation führen würde“, schreibt er in einem offenen Brief an alle Parteien und Bürgermeister Frank Schneider.