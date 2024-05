Langenfeld Fachvortrag: Wie vererbt man Immobilien konfliktfrei?

Die Referentin ist Birthe Schmidt, Fachanwältin für Erb-, Familien- und Sozialrecht bei der Kanzlei Wittenberg und Partner in Neuss. Dank ihrer Erfahrungen kann sie komplexe Rechtsfragen verständlich machen und auf die individuellen Anliegen der Zuhörer eingehen. Von rechtlichen Grundlagen bis hin zu steuerlichen Aspekten bietet der Vortrag einen umfassenden Überblick über alles, was bei Immobilienerbschaften wichtig ist. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an potenzielle Erblasser als auch an Erben.