Schützenfest Mehlbruch-Gieslenberg Erste Frau regiert jetzt die Grünröcke

Der Höhepunkt beim Schützenfest ist traditionell der Montag – der Tag, an dem die scheidenden Majestäten verabschiedet und die neuen Würdenträger ermittelt werden. Dazu traf sich die Bruderschaft bereits am frühen Morgen bei Alois Kals, dem Adjutanten des scheidenden Kaiserpaares Ralf und Melanie Nauen im Ortsteil Schnepprath – ruhig und idyllisch gelegen in den Feldern fast an der Ortsgrenze nach Opladen. Nach gemeinsamer Stärkung beim so genannten „Kaiserfrühstück“ zogen die Schützen dann mittags wieder in der Hubertus-Halle ein, wo um 12 Uhr mit dem Schießen begonnen wurde.