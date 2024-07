Sport in Langenfeld Anmeldungen zum Kindertriathlon starten

Startberechtigt sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2013 bis 2017, die in Langenfeld eine Schule besuchen, in Langenfeld wohnen oder Mitglied eines Langenfelder Sportvereins sind. Die Teilnahme am Langenfelder Kindertriathlon ist für alle Starterinnen und Starter kostenfrei. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens die Seepferdchenprüfung erfolgreich absolviert haben. Für die Fahrradstrecke besteht absolute Helmpflicht. Ebenso muss ein verkehrssicheres Fahrrad benutzt werden, Rennräder sind nicht erlaubt.