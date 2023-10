Langenfeld ProDonna gibt Einblicke ins Upcycling

Vom 16. bis 22. Oktober findet die bundesweite Einzigware-Woche statt, parallel zur europäischen Nachhaltigkeitswoche. Einzigware, das Upcycling-Label der Caritas, gibt Gegenständen neues Leben und Menschen neue Chancen. ProDonna ist einer von 25 Beschäftigungsbetrieben in ganz Deutschland, die Teil von Einzigware sind. Interessierte sind eingeladen, die ProDonna-Schneiderwerkstatt zu besuchen und sich über die Arbeit, die Beschäftigungsförderung und die Upcycling-Produkte zu informieren. Im Rahmen der Aktionswoche veranstaltet ProDonna ein Quizspiel rund um das Thema Nachhaltigkeit, zu gewinnen gibt es Upcycling-Unikate, die in der Schneiderwerkstatt hergestellt wurden. Teilnahmekarten für das Quiz erhalten Interessierte ab Montag, 16. Oktober, im Secondhand-Laden ProDonna, Solinger Straße 63, sowie am Dienstag, 17. Oktober, am ProDonna-Stand auf dem Wochenmarkt. Die Teilnahme ist bis einschließlich 18. Oktober möglich. Die Gewinnnunmern werden am 20. Oktober durch einen Aushang im Secondhand-Laden ProDonna sowie auf der Internetseite und den Social-Media-Accounts des SkF Langenfeld bekannt gegeben.