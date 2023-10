Langenfeld Stillenden Müttern Rückkehr in Beruf erleichtern

In diesem Jahr ist das „Stillen am Arbeitsplatz“ der Schwerpunkt der Infos und Veranstaltungen zur „Weltstillwoche“. Es gebe gute Gründe, Mütter beim Weiterstillen zu unterstützen, wenn sie in den Beruf zurückkehren, so Katzwinkel. Eine längere Stillzeit verringere das Risiko für viele Erkrankungen von Müttern und Kindern, wie etwa akute Atemwegs- und Durchfallerkrankungen der Kinder oder auch Brustkrebs der Mütter. Auf der individuellen Ebene trage es zudem zur Gesundheit und damit zum Wohlbefinden der Familie bei. Auf der gesellschaftlichen Ebene entlaste also längeres Stillen generell das Gesundheitssystem.