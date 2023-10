Jüdisches Gedenken Angst vor übergriffen: Zeitzeugengespräch nur online

(og) Der Krieg in Israel hat auch Folgen für das Programm des Langenfelder Vereins Kulturgut, der derzeit eine Aktionswoche gegen Antisemitismus anbietet. Die für Dienstag, 24. Oktober, 15 Uhr, geplante Veranstaltung mit einem Holocaust-Überlebenden in der Werft 4.0 ist zu einer kompletten Online-Veranstaltung geworden. Der Grund: Vermieter Werft 4.0 hat den Raum für diese Veranstaltung abgesagt, aus Angst vor Übergriffen, berichtet Annemarie Hubert von Kulturgut. Jetzt können – oder müssen – Interessierte von zuhause aus mit Pieter Kohnstam, Holocaust-Überlebenden und ehemaligen Nachbarn von Anne Frank, Kontakt aufnehmen. Kohnstams Erzählungen sollen dazu beitragen, die Erinnerung an die dunkelsten Kapitel der Geschichte lebendig zu halten und die Bedeutung von Toleranz und Mitgefühl zu betonen, heißt es in der Ankündigung. Kohnstam lebt in den USA und wird per Video-Konferenz zugeschaltet. Eine Anmeldung ist erforderlich. Den Link zur Reservierung finden Interessierte unter www.kulturgut-langenfeld.de. Pieter Kohnstam überlebte gemeinsam mit seinen Eltern im Alter von sechs Jahren eine gefährliche Flucht von Amsterdam quer durch Europa bis nach Argentinien. Basierend auf den Aufzeichnungen seines Vaters hat Pieter das Buch „Mut zum Leben – eine Familie auf der Flucht in die Freiheit" verfasst.