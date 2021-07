Vortrag in der LVR-Klinik : „Ängste schützen uns vor Risiken“

Florence Hellen (43) ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefärztin an der LVR-KLinik in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Chefärztin Dr. Florence Hellen (43) hält einen Vortrag über Angststörungen auf dem Youtube-Kanal der LVR-Klinik an der Kölner Straße in Langenfeld.

Hellen Ängste sind wichtig. Sie schützen uns Menschen vor Risiken. Die Angst vor wilden Tieren beispielsweise half in früheren Zeiten dabei, zu überleben. Problematisch wird es, wenn Angst übersteigert wird und uns an der Teilnahme am Leben hindert, beispielsweise, wenn man Angst hat in einen Bus zu steigen, um zur Arbeit zu fahren. Diese Angst sollte medizinisch behandelt werden.