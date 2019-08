Langenfeld : Pflegende Angehörige treffen sich

Langenfeld (og) In fröhlicher Runde hat die Angehörigengruppe für an Demenzerkrankte ihr „Kleines Sommerfest“ im Café im Freizeitpark gefeiert. Das Interesse war groß und die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich auch einmal außerhalb der Gruppentreffen zwanglos auszutauschen.

Es war gleichzeitig der Abschied vom Treffpunkt im Gebäude an der Kreuzstraße, in dem die Gruppe sich seit 15 Jahren – seit der Gründung – regelmäßig getroffen hat. Künftig werden die Teilnehmer im neuen gerontopsyiatrischen Zentrum an der Lessingstraße 1a zusammenkommen.