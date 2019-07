Hingehen : Angehörige frühstücken gemeinsam im Demenzcafé

Langenfeld Für 2,50 Euro gemütlich beisammen sitzen und Erfahrungen austauschen

Nach dem Auftakt der neusten Idee von Malteser-Demenzdienste-Leiterin Jasmin Ottow startet das Freitagsfrühstück für Angehörige von Demenzkranken jetzt in die zweite Runde. Am 5. Juli können sich Angehörige von Menschen mit Demenz wieder von 9.30 bis 12.30 Uhr in ungezwungenem Rahmen bei Kaffee, Tee und Brötchen im Café Malta, Industriestraße 88, miteinander unterhalten. Der Austausch von wertvollen Tipps rund um den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen steht dabei im Mittelpunkt. Gerade pflegende Angehörige sind oft dankbar für Ratschläge, wenn sie an bestimmten Punkten nicht weiter wissen. Durch die Erkrankung können sich nämlich auch Wesensveränderungen bei Menschen mit Demenz ergeben. Gerade Tipps von solchen Leuten, die im Umfeld selbst schon konkrete Erfahrungen mit der Krankheit gemacht haben, können dann wertvoll sein. Kostenbeitrag zum Frühstück: 2,50 Euro. Erkrankte Angehörige werden für 12,50 Euro pro Stunde, die von der Pflegekasse ersetzt werden kann, betreut. Anmeldung unter Telefon 02173 81188.