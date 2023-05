Konzert in Langenfeld An Erminig im Schauplatz

Die Band hat sich mit Leib und Seele der bretonischen Musik und dem Tanz verschrieben hat. So gibt es mit dem Konzert gleich ein paar Urlaubsinspirationen. Die Band greift diese Tradition auf und erzählt in (Tanz-)Liedern und Balladen heitere, bewegende, aber auch traurige Begebenheiten aus dem täglichen Leben der Bretagne. Bei der Musik von An Erminig meint man fast die salzige Luft des Atlantiks oder Kanals zu schmecken. So können daheim gebliebene Musikfreunde mit dem Konzert am Sonntag, 14. Mai, um 16.30 Uhr im kleinen Saal im Schauplatz direkt einen Kurzurlaub buchen. Karten kosten 12 Euro im Vorverkauf, 14 Euro an der Abendkasse.