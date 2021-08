Feuerwehr-Einsätze in Langenfeld : Abgebrannter Radlader gibt Rätsel auf

Wie der kleine Bagger (links) in Brand geraten konnte, ist noch nicht bekannt. Ein am Eingang der Kita abgestellter Zeitungsstapel wurde mutwillig abgebrannt. Die Außenwand trug Rußspuren davon. Foto: RP/Polizei

Langenfeld In Langenfeld brannten ein Radlader und ein Zeitungstapel in gefährlicher Nähe zu einer Kita. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

(elm) In der Nacht zu Samstag ist an der Straße „Auf dem Kurzenbruch“ in Langenfeld-Wiescheid ein Radlader aus bisher unbekannten Gründen ausgebrannt. Ein Anwohner hatte gegen 1.40 Uhr Knallgeräusche von einem Wirtschaftsweg nahe der Straße „Auf dem Kurzenbruch“ gehört. Als er der Ursache auf den Grund ging, stellte er fest, dass ein auf dem Wirtschaftsweg abgestellter kleinerer Bagger (Radlader) brannte. Der Mann alarmierte die Feuerwehr. Die war zwar laut Polizei schnell am Einsatzort, sie konnte dennoch das vollständige Ausbrennen des Radladers nicht verhindern.

Nach ersten Ermittlungen konnte die ebenfalls alarmierte Polizei am Brandort noch keine Ursache feststellen. Es könne daher weder ein technischer Defekt noch eine Brandlegung ausgeschlossen werden, so die Polizei. Der Sachschaden liegt geschätzt bei mehreren Tausend Euro. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 zu melden.

Vor der Kindertagesstätte an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Langenfeld hat ein Unbekannter einen Zeitungsstapel angezündet. Foto: RP/Polizei

In einem weiteren Brandfall sucht die Polizei ebenfalls Zeugen. Am Sonntag haben unbekannte Täter an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Langenfeld einen Zeitungsstapel angezündet. Dieser lehnte an einer rückwärtigen Hauswand eines Kindergartens. Dabei wurde die Außenwand des Kindergartens leicht verrußt, es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Gegen 18.15 Uhr war ein Anwohner mit seinen Kindern auf der Pestalozzistraße unterwegs, als er aus Richtung der Kita eine Rauchsäule aufsteigen sah. Als er nachsah, entdeckte er den an der Wand lehnenden brennenden Zeitungsstapel. Daraufhin alarmierte der Mann die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte und somit einen möglicherweise größeren Schaden verhinderte.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Zeitungsstapel vorsätzlich in Brand gesteckt wurde und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kita gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?