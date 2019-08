Langenfeld : Auf Parkplatz entsteht ein Wohnblock

Langenfeld Firma GWB baut an Schul-/Montessoristraße Mehrfamilienhaus mit 27 Eigentumswohnungen und Gewerberäumen.

Von seinem Haus an der Schulstraße aus blickt Josef Zündorf auf das Eckgrundstück Montessoristraße. Hinter der Hecke ist ein großer Parkplatz, auch Bäume stehen dort. Doch dieser Anblick wird sich bald ändern. Das Bauunternehmen GWB GmbH wird an der Montessoristraße ein großes Mehrfamilienhaus mit 27 Wohnungen und – im Erdgeschoss – gewerblichen Räumen errichten. „Wir möchten noch in diesem Jahr beginnen“, sagte GWB-Geschäftsführer Ingo Buchmayer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Vermutlich im Spätherbst.“

Zündorf ärgert sich, dass Anlieger nicht über das nach seinen Worten „zu massive Bauvorhaben“ informiert worden seien. Der Wegfall des Parkplatzes bringe für Anwohner und an der Hauptstraße ansässige Geschäfte Probleme mit sich. In einem mit Nachbarn verfassten Brief ans Rathaus hatte Zündorf im Mai das Ausmaß des Wohnblocks beklagt. Doch in seinem Antwortschreiben wies Bürgermeister Frank Schneider auf den rechtskräftigen Bebauungsplan von 2005 hin. Dieser erlaube das von GWB vorgesehene Gebäude mit fünf Vollgeschossen und einem zurückliegenden Staffelgeschoss. Deswegen, so Schneider in seiner Antwort an Zündorf, habe er das Projekt so genehmigt.