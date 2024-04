Kopernikus-Realschule in Langenfeld Vom Schülersprecher zum Kurzeit-Schulleiter

Um 10.20 Uhr ist Staffelübergabe: Dima Harder übernimmt aus der Hand von Frank Theis einen sehr großen Schlüsselbund, an dem auch eine Trillerpfeife hängt, ein akustisches Durchsetzungsinstrument für spezielle Momente. Schülersprecher Dima nimmt jetzt für die dritte und vierte Stunde den Platz des Schulleiters an der Kopernikus-Realschule ein. Am sogenannten SoS-(Schüler organisieren Schule)-Tag werden die Rollen getauscht: Zehntklässler unterrichten jüngere Klassen. Der 15-jährige Dima wird in dieser Zeit einen Fünftklässler ins Gebet nehmen müssen, der des Unterrichtes verwiesen wurde, weil er mit seinem Gelächter gestört hat. „Wir haben vereinbart, dass er sich bei den Lehrern entschuldigt und sich künftig einfach mehr am Unterricht beteiligt“, sagt Dima gelassen. Schon früher habe er in seiner Funktion als Schülersprecher und Leiter des Technikteams mal Schüler zurechtweisen müssen, weil sie etwa mit dem Mischpult gespielt haben.